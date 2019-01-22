Кількість жертв вибуху трубопроводу з пальним у мексиканському місті Тлауелілпан зросла до 91 особи.

Щоб упізнати багатьох загиблих, знадобиться досить тривала експертиза ДНК - настільки обгоріли тіла. Близько півсотні людей досі в лікарнях.

Нагадаємо, у п'ятницю 18 січня невідомі під'єдналися до трубопроводу. Близько тисячі місцевих жителів зібралися біля отвору, щоб злити пальне у каністри та відра. Тієї миті бензин спалахнув.