Вибух бензопроводу у Мексиці: кількість жертв продовжує зростати [ Редактировать ]
Кількість жертв вибуху трубопроводу з пальним у мексиканському місті Тлауелілпан зросла до 91 особи.
Щоб упізнати багатьох загиблих, знадобиться досить тривала експертиза ДНК - настільки обгоріли тіла. Близько півсотні людей досі в лікарнях.
Нагадаємо, у п'ятницю 18 січня невідомі під'єдналися до трубопроводу. Близько тисячі місцевих жителів зібралися біля отвору, щоб злити пальне у каністри та відра. Тієї миті бензин спалахнув.
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