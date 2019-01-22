Родичі військовополонених моряків прибули на сесію ПАРЄ [ Редактировать ]
Родичі військовополонених моряків прилетіли до Страсбурга на зимову сесію ПАРЄ, - про це повідомила омбудсменка Людмила Денисова на своїй сторінці у Facebook. Вона розповіла, що разом із родичами зараз перебуває її представник у справах захисту прав військовослужбовців Олег Трохименко.
Вони відвідають ПАРЄ, щоб розповісти світовій спільноті про українських моряків, які наразі перебувають у російському полоні. Денисова також закликає посилити тиск на РФ, щоб там дотримувалися норм міжнародного гуманітарного права.
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