Родичі військовополонених моряків прилетіли до Страсбурга на зимову сесію ПАРЄ, - про це повідомила омбудсменка Людмила Денисова на своїй сторінці у Facebook. Вона розповіла, що разом із родичами зараз перебуває її представник у справах захисту прав військовослужбовців Олег Трохименко.

Вони відвідають ПАРЄ, щоб розповісти світовій спільноті про українських моряків, які наразі перебувають у російському полоні. Денисова також закликає посилити тиск на РФ, щоб там дотримувалися норм міжнародного гуманітарного права.