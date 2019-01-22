Танкери, які напередодні зайнялися в Чорному морі, незаконно постачали газ до Сирії, - про це повідомило Міністерство з питань тимчасово окупованих територій.

На них не працювала система AIS, яка надає можливість не тільки вчасно реагувати на аварії суден, але й відстежувати порушення їхнього руху та незаконний перетин кордонів.

У міністерстві кажуть, що наразі складно встановити походження палива, яке перевозили, проте за наявною інформацією танкери постачали також газ, видобутий і з українського шельфу. У міністерстві з питань тимчасово окупованих територій додають, що вказані судна раніше заходили до закритих портів тимчасово окупованого Криму та є порушниками режиму тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, напередодні ввечері в районі Керченської протоки сталася пожежа на двох суднах під прапором Танзанії - "Венеція", попередня назва "Канді", та "Маестро". За 16 кілометрів від берега, на одному з них стався вибух.

Як повідомляє "Інтерфакс", 11 людей загинули, ще 12 врятували, доля решти поки що невідома. Загалом на облавках перебували понад три десятки моряків. Консули України наразі з'ясовують, чи могли серед них бути українці.