Україна відзначає День Соборності [ Редактировать ]
Сьогодні - день Соборності України. Рівно 100 років тому, 22 січня 1919 було проголошено акт Злуки, тобто возз'єднання Української та Західноукраїнської Народних республік. З цієї нагоди у столиці відбудеться акція "Живий ланцюг соборності". Його учасники символічно об'єднають береги Дніпра, рухаючись назустріч двома колонами - з лівого та правого берегів.
У столиці відбудеться чимало заходів до цієї дати. У центрі столиці вже з 6 ранку обмежили рух транспорту, зокрема, громадського. Відзначатимуть день Соборності і у інших містах. У Дніпрі люди вишикуються - у живу карту України.
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