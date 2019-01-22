Сьогодні - день Соборності України. Рівно 100 років тому, 22 січня 1919 було проголошено акт Злуки, тобто возз'єднання Української та Західноукраїнської Народних республік. З цієї нагоди у столиці відбудеться акція "Живий ланцюг соборності". Його учасники символічно об'єднають береги Дніпра, рухаючись назустріч двома колонами - з лівого та правого берегів.

У столиці відбудеться чимало заходів до цієї дати. У центрі столиці вже з 6 ранку обмежили рух транспорту, зокрема, громадського. Відзначатимуть день Соборності і у інших містах. У Дніпрі люди вишикуються - у живу карту України.