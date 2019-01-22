На Кіровоградщині через снігопад та перемети на дорогах рятувальникам довелося звільняти зі снігового полону автівки. В області випало до десяти сантиметрів снігу.

Проїзд ускладнений у п'яти районах. Там співробітники ДСНС витягли три десятки машин, більшість з яких - вантажівки. Також за цими напрямками тимчасові скасовані автобусні рейси.

Дороги області розчищає понад сотня одиниць спецтехніки, однак рятувальники просять водіїв не вирушати в поїздки без нагальної потреби.