На Кіровоградщині у сніговий полон потрапили десятки автівок [ Редактировать ]
На Кіровоградщині через снігопад та перемети на дорогах рятувальникам довелося звільняти зі снігового полону автівки. В області випало до десяти сантиметрів снігу.
Проїзд ускладнений у п'яти районах. Там співробітники ДСНС витягли три десятки машин, більшість з яких - вантажівки. Також за цими напрямками тимчасові скасовані автобусні рейси.
Дороги області розчищає понад сотня одиниць спецтехніки, однак рятувальники просять водіїв не вирушати в поїздки без нагальної потреби.
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