У США під снігом загинула дитина [ Редактировать ]
На північному сході США негода цими днями забрала життя шістьох людей.
У передмісті Чикаго через фатальну випадковість загинула 12-річна дівчинка - на неї обвалилася снігова фортеця побудована самою дитиною.
Упродовж вихідних у кількох штатах регіону вирували сильні снігопади. За ними прийшли вітри та заморозки. Від Нью-Йорка до Бостона температура протягом вихідних впала майже до "мінус" 20 градусів за Цельсієм.
Сталися перебої в авіасполученні - у неділю по усій Америці затримали 14 тисяч рейсів. Напередодні - 7,5 тисяч. Та вже найближчим часом синоптики прогнозують потепління.
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