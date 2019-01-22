На північному сході США негода цими днями забрала життя шістьох людей.

У передмісті Чикаго через фатальну випадковість загинула 12-річна дівчинка - на неї обвалилася снігова фортеця побудована самою дитиною.

Упродовж вихідних у кількох штатах регіону вирували сильні снігопади. За ними прийшли вітри та заморозки. Від Нью-Йорка до Бостона температура протягом вихідних впала майже до "мінус" 20 градусів за Цельсієм.

Сталися перебої в авіасполученні - у неділю по усій Америці затримали 14 тисяч рейсів. Напередодні - 7,5 тисяч. Та вже найближчим часом синоптики прогнозують потепління.