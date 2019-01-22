Вибух у ресторані: випадковий перехожий отримав поранення [ Редактировать ]
В Одесі пролунав вибух на відкритому майданчику ресторану біля моря. За даними поліції, спрацював пристрій потужністю двісті грамів у тротиловому еквіваленті.
Незначне поранення отримав випадковий перехожий - йому надали допомогу на місці.
Пристрій був радіокерованим та не мав смертельно небезпечних елементів ураження. Утім, кримінальне провадження відкрито за статтею "замах на вбивство". Правоохоронці розглядають кілька версій, серед яких і бізнес-конфлікт.
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