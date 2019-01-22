На Донеччині вилучили бойовий арсенал. Чотири ящики з набоями та різноманітна зброя були заховані в покинутій будівлі в селищі Луганське.

На небезпечну знахідку поліцейські натрапили випадково - під час документування пожежі. Наразі правоохоронці шукають причетних до облаштування схрону.