На Донеччині вилучили арсенал зброї [ Редактировать ]
На Донеччині вилучили бойовий арсенал. Чотири ящики з набоями та різноманітна зброя були заховані в покинутій будівлі в селищі Луганське.
На небезпечну знахідку поліцейські натрапили випадково - під час документування пожежі. Наразі правоохоронці шукають причетних до облаштування схрону.
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