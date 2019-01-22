В Ізраїлі відкрили новий аеропорт [ Редактировать ]
Новий міжнародний аеропорт відкрили в Ізраїлі. Його побудували біля Червоного моря, щоб приваблювати у регіон більше туристів.
Летовище під назвою "Рамон" розвантажуватиме, в разі потреби, головний аеропорт у Тель-Авіві "Бен-Гуріон". Воно обслуговуватиме близько 2 мільйонів пасажирів щороку.
"Рамон" обладнаний злітно-посадковою смугою, завдовжки більше 3,5 кілометрів та стоянкою для літаків на 9 місць. Зараз він приймає лише внутрішні рейси.
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