ООН сообщила смертельную статистику войны в Донбассе [ Редактировать ]
За период с апреля 2014 года до конца 2018-го на Донбассе погибли от 12,8 до 13 тысяч человек. Об этом со ссылкой на данные мониторинговой миссии ООН по правам человека в Киеве пишет Deutsche Welle.
По информации ООН, примерно четверть смертей (3,3 тысячи) - гражданские. Потери украинских войск - около 4 тысяч человек, гибридной армии России в Донбассе - 5,5 тысячи.
Всего на временно подконтрольных оккупантам территориях с начала войны погибли более 4700 человек, считают в ООН.
Кроме того, за время вооруженного противостояния 27-30 тысяч человек были ранены.
На днях российские оккупанты обстреляли грузовик украинских военных.
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