За период с апреля 2014 года до конца 2018-го на Донбассе погибли от 12,8 до 13 тысяч человек. Об этом со ссылкой на данные мониторинговой миссии ООН по правам человека в Киеве пишет Deutsche Welle.

По информации ООН, примерно четверть смертей (3,3 тысячи) - гражданские. Потери украинских войск - около 4 тысяч человек, гибридной армии России в Донбассе - 5,5 тысячи.

Всего на временно подконтрольных оккупантам территориях с начала войны погибли более 4700 человек, считают в ООН.

Кроме того, за время вооруженного противостояния 27-30 тысяч человек были ранены.

На днях российские оккупанты обстреляли грузовик украинских военных.