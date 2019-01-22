Гірські райони на півдні Польщі завалило снігом. У селищі Лялики будинки засипало по перший поверх. Місцеві мешканці мусять прокопувати собі стежки. Люди кажуть - на морозі сніг став твердим, і нагадує заморожений бетон. Десять доріг, які ведуть до селища, непрохідні. Влада застосувала важку техніку.

"Поки що у нас майже 10 доріг заблоковані. Вони або частково, або повністю непрохідні. Ми намагаємося розчистити ці автошляхи. На щастя, від п'ятниці не сніжило. Однак, із кінця минулого тижня встановилися дуже низькі температури. І це вже не просто сніг, а заморожений цемент. Ми мусимо використовувати екскаватори, вантажівки й іншу техніку", - повідомляє Роберт Петка, лідер комуни.