День Соборности Украины 2019: история и особенности праздника [ Редактировать ]
День соборности Украины - государственный праздник, который отмечают 22 января.
Он был установлен в соответствии с указом Президента Украины № 42/99 от 21 января 1999 года, в честь дня провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) в единое украинское государство.
В январе 1918 года была создана Украинская Народная Республика (УНР), а на территориях, входивших в состав Австро-Венгерской империи, была образована Западно-Украинская Народная Республика (ЗУНР).
В декабре 1918 года лидеры двух государств в Фастове подписали предобъединительный договор.
22 января 1919 года этот договор, вошедший в историю как Акт "Злуки" (Велика Злука) - акт объединения украинских земель, был обнародован в Киеве на Софийской площади. Этот государственный праздник символизирует единство украинских земель.
И хотя государству в то время не удалось сохранить единство и независимость, Акт "Злуки" стал реальным воплощением вековой мечты украинцев о своем суверенном государстве.
Фотография "Акта Злуки"
Единой Украина пробыла недолго: тяжелое экономическое и военное положение, взаимное недоверие политиков привели к катастрофе. Уже через несколько месяцев после провозглашения Воссоединения большевики заняли Киев, Восточную Галицию оккупировали поляки, а Закарпатье - Чехословакия.
И хотя Акт "Злуки" 1919 года оказался декларативным, идея соборности продолжала жить.
В начале 1990-х годов, в период движения за возрождение независимой Украины, она получила новое развитие.
Так, в 1990 году в этот день миллионы жителей Украины выстроились в живую цепь от Киева до Львова, отмечая День соборности.
С тех пор каждый год, 22 января, на улицах Киева и других городов можно увидеть живые цепи, символизирующие объединение страны. Так люди отмечают этот праздник, к тому же проходят и другие торжественные мероприятия.
Смотрите также, где в Киеве перекроют движение в честь праздника.
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