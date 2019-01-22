У США для дітей-біженців влаштували колективний День народження [ Редактировать ]
Колективний День народження відсвяткували діти-біженці із Канзас-Сіті. Більшість із них гадки не мають, коли народилися, та ніколи не відзначали цей день. Порадувати їх вирішила місцева громадська організація.
Як усе минуло - розкаже Віталія Кушмирук.
Кольорові повітряні кульки, стіл, завалений подарунками, та надувний замок - усе, як на звичайних дитячих уродинах в США. У Канзас-Сіті для усіх місцевих дітей-біженців одночасно влаштували День народження в американському стилі. Спільне свято уже четвертий рік підряд організовує громадська служба "Делла Лем".
"У нас тут є великі торти, а також карнавальні ігри та замок, у якому можна пострибати. Це все - типово американські розваги і речі. Кожна дитина, яка сюди увійшла, вийде звідси із подарунком", - наголосила Моніка Клейнман, організаторка.
На свято прийшли діти із сім'ями, які колись жили в Конго, Судані, Сомалі, Сирії та Бутані. Майже всі не знають, коли у них День народження. До США мігранти потрапили без документів. А на батьківщині їхні уродини взагалі могли не святкувати. Тому у міграційних службах шукачам притулку за замовчуванням ставлять дату - 1 січня.
"Вечірка призначена для тих, хто приїхав у цю країну і не має зафіксованого Дня народження. Ми намагаємося цього холодного січневого дня влаштувати святкування іменин для багатьох людей. Які, напевно, ніколи не мали можливості просто розважитися на звичайній вечірці в американському стилі", - зазначила Моніка Клейнман, організаторка.
Організатори кажуть - хочуть не лише порадувати біженців, а й допомогти їм інтегруватися у суспільство.
"Все добре, тому що на святі зібралися люди різних країн, культур та релігій. Ніхто не концентрується на тому, звідки ти або яку релігію сповідуєш. Усі раді поспілкуватися та насолоджуються святом", - говорить Заїнаб Абед, мігрантка з Іраку.
"Це свято свідчить про те, що їх тут раді бачити! І вони - частинка усієї громади", - підкреслила Моніка Клейнман, організаторка.
Подарунки та гроші для іменинників приносили місцеві жителі. Окрім того, під час самого свята вони влаштовували розваги для дітей, загортали пакунки та розставляли декорації.
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