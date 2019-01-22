Екс-глава Starbucks задумався про президентство в США [ Редактировать ]
Із бізнесменів - у президенти. Колишній керівник мережі кав'ярень Starbucks Говард Шульц розглядає можливість балотуватися на посаду очільника США як незалежний кандидат, - про це повідомляє CNN із посиланням на джерело у близькому оточенні підприємця.
Шульц відомий своєю різкою критикою як нинішнього голови Білого дому Дональда Трампа, так і його супротивників-демократів.
Нагадаємо, чергові вибори президента США відбудуться 3 листопада 2020 року.
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