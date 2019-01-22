Із бізнесменів - у президенти. Колишній керівник мережі кав'ярень Starbucks Говард Шульц розглядає можливість балотуватися на посаду очільника США як незалежний кандидат, - про це повідомляє CNN із посиланням на джерело у близькому оточенні підприємця.

Шульц відомий своєю різкою критикою як нинішнього голови Білого дому Дональда Трампа, так і його супротивників-демократів.

Нагадаємо, чергові вибори президента США відбудуться 3 листопада 2020 року.