Названа донька. У Василівському центрі для реабілітації диких тварин, що на Запоріжжі, дворовий собака вигодовує тигреня. Щойно дитинча побачило світ, як батьки, амурські тигри, відмовилися від нього. Тож на допомогу прийшла Доббі, яка напередодні сама стала мамою.

Про виховання дикого кошеняти - наші кореспонденти.

Родинну ідилію двох цуценят и тигреняти довелось порушити - заради телезйомок. Ця картонна коробка - тимчасовий притулок для новонароджених. Сюди дике кошеня принесли тиждень тому з вольєра. Господарі звіринцю кажуть, були неабияк здивовані несподіваною знахідкою.

"В зимнем помещении, куда прячутся от холода и сырости тигры, когда мы начали менять подстилку, мы обнаружили в кучке соломы вот эту вот маленькую кроху", - розповідає Олена Пилишенко, дружина власника звіринцю.

Та виявилось, тигриця не хоче годувати дитинча. Дике кошеня залюбки прихистила біля себе Доббі. Кілька років тому безпритульна тварина сама прибилася до звіринцю. Тепер, жартують господарі, - собака віддячує.

"Вся истощенная, такая жалкая собачка, было ее безумно жалко, и вот сейчас она отдает нам свою любовь и нежность вот этому малышу. Теперь мне кажется, это одна из самых любимых ее дочек. Как видите, она с тревогой смотрит, не обидим ли мы ее", - показує Олена Пилишенко, дружина власника звіринцю.

Зі своїми молочними сестрами дике кошеня поки що ладнає. А ось чи триватиме дружба між тигром та собаками й далі - кажуть, подивляться. І пригадують, як на початку створення звіринцю їхніх перших підопічних, левів Самсона та Катю, виховувала кішка.

"Когда и Катя и Самсон были уже взрослыми, кошка могла свободно заходить к ним в вольер и вместе с ними кушать мясо", - розповідає Олена Пилишенко, дружина власника звіринцю.

Зараз молока у Доббі вистачає, то ж тигреня упевнено набирає вагу.

"Чем дольше, тем лучше. Конечно же, хочется, чтобы у нашей Добби было молочка побольше. Но хотя бы месяц, пока прорежутся зубки у малышки и начнет принимать по-немножечку мясо", - говорить Олена Пилишенко, дружина власника звіринцю.

Ім'я тигреняті ще не давали. Вирішили не поспішати. Нехай підросте і проявить свій характер.