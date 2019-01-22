Адвокат назвав єдиний шлях звільнення українських військовополонених моряків [ Редактировать ]
Микола Полозов назвав єдиний шлях звільнення українських військовополонених моряків.
За його словами - це створення консолідованого зовнішнього тиску на Кремль з боку України та її західних партнерів. Захисник також розповів, що психологічний стан українських моряків - хороший, на самопочуття вони не скаржаться.
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