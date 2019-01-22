Микола Полозов назвав єдиний шлях звільнення українських військовополонених моряків.

За його словами - це створення консолідованого зовнішнього тиску на Кремль з боку України та її західних партнерів. Захисник також розповів, що психологічний стан українських моряків - хороший, на самопочуття вони не скаржаться.