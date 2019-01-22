Анна Седокова шокировала откровенным фото [ Редактировать ]
Украинская певица Анна Седокова показала откровенное фото с отдыха в ОАЭ, где она проводит время с детьми.
Соответствующие снимки она выложила на своей странице в Instagram, демонстрируя идеальные формы и шутя про фотошоп.
Также артистка призывает своих подписчиков не копаться в себе, ноя о недостатках, а идти и исправлять все, что не устраивает во внешнем виде, - в спортзал, к косметологу или даже к психологу.
Седокова уверяет, что так она делает и сама. По крайней мере в спортзал артистка точно ходит часто.
А хейтеры скажут фотошоп, а я скажу - «И вам доброе утро» 😜☕️😘
Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)
Я хочу сказать вам что-то очень важное сейчас. Каждый день, я получаю много писем в DM с просьбой о помощи, поддержке, рассказать, как быть уверенной в себе и такой красивой )) Красивой 😏 Я, как и вы все, это курортное время, смотрела на этих женщин с идеальными телами, идеальной кожей, улыбками на пляжах. Я смотрела и думала, ну как же им это удаётся! Боже, какие они красивые 😍 Потом смотрела на свои фото и дамала - ну вот 😂 В каждом и каждой из нас есть 1000000 сомнений, даже в самой красивой или в самой уверенной в себе. Самые счастливые люди в Инстаграм могут быть крайне несчастны в жизни, а идеальная кожа всего лишь отличная программа в телефоне, а может и наоборот.) Все у них о....нно потому что они каждый день работают над этим !!!! Все зависит от нашей внутренней уверенности в себе, с простой веры в себя, фундаментом, для которой является образование и работа над своим телом ! И каждый раз, когда я думаю - «какая же она красивая, не то что я», я понимаю, что это сигнал взять себя за шкирки и притащить в зал или к косметологу или даже к психологу ) Вообщем, все мы люди одинаковые , просто кто-то лучше обрабатывает фото, а кто-то хуже ❤️💋
Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)
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