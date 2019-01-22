Украинская певица Анна Седокова показала откровенное фото с отдыха в ОАЭ, где она проводит время с детьми.

Соответствующие снимки она выложила на своей странице в Instagram, демонстрируя идеальные формы и шутя про фотошоп.

Также артистка призывает своих подписчиков не копаться в себе, ноя о недостатках, а идти и исправлять все, что не устраивает во внешнем виде, - в спортзал, к косметологу или даже к психологу.

Седокова уверяет, что так она делает и сама. По крайней мере в спортзал артистка точно ходит часто.

Ранее Анна Седокова шокировала новым образом.