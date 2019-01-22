В ресторане Одессы прогремел взрыв [ Редактировать ]
В Приморском районе Одессы произошел взрыв в ресторане, сообщает региональное управление Нацполиции,
"На месте происшествия работают наряды полиции, следственно-оперативная группа Шевченковского отделения, кинологи и специалисты взрывотехнического управления. После проведения проверки события будет предоставлена соответствующая правовая квалификация", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, взрыв произошел в одном из технических помещений заведения. Никто не пострадал.
В свою очередь ГСЧС сообщает, что взрыв произошел в ресторане "Блеф" на Французском бульваре, 85.
Ранее мы писали о том, что в Сумах во время службы в соборе прогремел взрыв.
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