В Приморском районе Одессы произошел взрыв в ресторане, сообщает региональное управление Нацполиции,

"На месте происшествия работают наряды полиции, следственно-оперативная группа Шевченковского отделения, кинологи и специалисты взрывотехнического управления. После проведения проверки события будет предоставлена соответствующая правовая квалификация", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, взрыв произошел в одном из технических помещений заведения. Никто не пострадал.

В свою очередь ГСЧС сообщает, что взрыв произошел в ресторане "Блеф" на Французском бульваре, 85.

Ранее мы писали о том, что в Сумах во время службы в соборе прогремел взрыв.