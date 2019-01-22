В Киеве на мосту Патона создали "живую цепь" [ Редактировать ]
22 января в Киеве проходит акция ко Дню соборности Украины. Участники на мосту Патона образовали "живую цепь" и развернули огромный государственный флаг. Об этом сообщает "Корреспондент" со ссылкой на "112 Украина".
Отмечается, что две колонны участников воссоединились посреди моста. Они пели гимн Украины, националистические песни и скандировали лозунги. Часть участников держит в руках большой плакат "Соборная Украина".
Большинство людей раскрашены в украинскую символику.
Также в рамках праздника запланировано возложение цветов к памятникам Шевченко и Грушевского в столице.
Напомним, День соборности Украины - государственный праздник, который отмечается 22 января.
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