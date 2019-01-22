Разведки США и КНДР контактировали 10 лет - СМИ [ Редактировать ]
Сотрудники спецслужб США по меньшей мере 10 лет поддерживают канал связи с коллегами из разведки Северной Кореи, сообщает "Корреспондент".
По данным издания, подобные контакты между спецслужбами США и КНДР начались не позднее 2009 года. Ключевым контактным лицом со стороны КНДР считался Ким Ен Чхоль, бывший глава разведуправления генштаба Корейской народной армии. Сейчас он является зампредседателя Трудовой партии КНДР и активно участвует в переговорах с США.
Отмечается, что Вашингтон использовал переговоры между разведками с разными целями: от обсуждения задержанных американцев до дискуссий по планированию саммита лидеров КНДР и США.
Также в рамках переговоров в КНДР неоднократно ездили высокопоставленные сотрудники ЦРУ. Так, дважды ездил в Пхеньян в 2012 году заместитель главы ЦРУ Майкл Морелл, еще как минимум одна поездка состоялась с участием его преемницы Эврил Хэйнс, сообщает газета.
При этом большая часть переговоров, проходивших по каналу связи, была тайной, однако некоторые встречи разведслужб проходили и публично. Так, по данным издания, в 2014 году в КНДР ездил директор национальной разведки США Джеймс Клэппер, чтобы обсудить освобождение двух американцев.
Затем, в конце последнего срока Барака Обамы на посту президента канал связи, вероятно, не использовали, а в 2017 году его возродил Майк Помпео, занимавший тогда должность главы ЦРУ. В августе 2017 года он отправил представителя ЦРУ на встречу с северокорейцами в Сингапур, отмечает газета.
На данный момент переговоры между США и КНДР в основном ведутся открыто и на высоком уровне. В то же время, контакты с участием разведслужб продолжаются. Так, сообщается, что в пятницу в Вашингтоне Ким Ен Чхоль провел необъявленную встречу с заместителем директора ЦРУ Воном Бишопом.
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