Концептуальное видео с iPhone11, которое демонстрирует возможный дизайн гаджета, созданный на основе утечек, появилось в сети на канале ConceptsiPhone в YouTube.

В видео демонстрируется смартфон Apple с портом USB-C вместо традиционного порта Lightning.

Также гаджет имеет квадратный модуль камеры, с расположенными в нем тремя камерами. До этого все iPhone имели лишь двойные камеры.

Экран по-прежнему имеет вырез, хоть и уменьшенный. В нем находится FaceID. При этом в ролике показано также использование встроенного в экран TouchID.

Ранее фото нового Xiaomi Mi 9 появились в сети.