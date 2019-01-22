Видео нового iPhone 11 с тройной камерой показали в сети [ Редактировать ]
Концептуальное видео с iPhone11, которое демонстрирует возможный дизайн гаджета, созданный на основе утечек, появилось в сети на канале ConceptsiPhone в YouTube.
В видео демонстрируется смартфон Apple с портом USB-C вместо традиционного порта Lightning.
Также гаджет имеет квадратный модуль камеры, с расположенными в нем тремя камерами. До этого все iPhone имели лишь двойные камеры.
Экран по-прежнему имеет вырез, хоть и уменьшенный. В нем находится FaceID. При этом в ролике показано также использование встроенного в экран TouchID.
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