В Китае был обнаружен самый глубокий в мире природный колодец, глубина которого составляет свыше 300 метров. Он глубже предыдущего рекордсмена - голубой дыры на Багамских островах - более чем на 100 метров. Об этом пишет "Корреспондент" со ссылкой на GlobalTimes.

Природный резервуар с водой, официально названный Юнълэ, расположен на территории города Саньша. Диаметр его на поверхности составляет 130 метров, однако по мере погружения он сужаться до 36 метров.

Наклон Юнълэ практически вертикальный. Обитает в ее глубинах свыше 20 видов морских рыб и животных.

Подобные голубые дыры, заполненные водой, образовались в результате эрозии горных пород. Особой популярностью они пользуются среди дайверов.

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