Если оппозиционные политики не смогут объединиться до президентских выборов, это даст шанс власти на победу. Об этом заявил политолог, директор Института стратегических исследований "Новая Украина" Андрей Ермолаев в эфире телеканала NewsOne. По мнению политолога, для предотвращения этого сценария необходимо, чтобы все кандидаты, выступающие за мир, сняли свои кандидатуры в пользу кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко.

"В кругу оппозиционных сил до сих пор продолжается раздрай. И потому я обращаюсь ко всем участникам этих процессов, которые, надеюсь, меня услышат. Ваша гордыня приведет к тому, что нужный процент в первом туре будет распылен, растаскан по вашим партийным квартирам. Уверяю вас, это вам не поможет на парламентских выборах, но это сделает возможным сохранение нынешней власти", - заявил Андрей Ермолаев.

Директор института "Новая Украина" убежден, что нынешняя власть, учитывая ее актерское мастерство, спланированные туры и деньги, которые будут розданы в виде монетизации субсидий, сможет при таких раскладах не только войти во второй тур, но даже претендовать на победу.

"Что тогда вы будете делать, я не знаю. Исходя из партийной прагматики, несмотря на съезды и выдвижение кандидатов, подумайте еще раз и снимите свои кандидатуры в пользу кандидата, который способен победить. Кандидата от юго-востока и центра, от сил, выступающих за мир. На сегодняшний день, какие шаги не предпринимались бы, реальные шансы на победу имеет только кандидат от "Оппозиционной платформы" Юрий Бойко", - считает эксперт.

Согласно последним соцопросам, Юрий Бойко входит в тройку лидеров президентского рейтинга. Так, в опросе, проведенном в январе Институтом анализа и прогнозирования лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко имеет 11,6% поддержки и занимает третью строчку, отставая от идущего вторым Владимира Зеленского на 1,3%.