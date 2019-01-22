Никакой федерации или специального статуса отдельных регионов в Украине не будет. Об этом заявил президент Петр Порошенко в ходе чествования Дня соборности и столетия провозглашения "Акта Злуки" УНР и ЗУНР в Киеве.



"Украина является унитарным государством, с единственным государственным языком, так записано в украинской Конституции. И никаких федераций, никаких специальных статусов. Единая независимая соборная Украины", - заявил Порошенко.



По его словам, власти каждый день работают над тем, чтобы вернуть Донбасс под юрисдикцию Украины.

Ранее мы писали о том, что Петр Порошенко пообещал отстроить Донецкий аэропорт.