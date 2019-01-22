Спасатели предупреждают о рисках схода лавин в Карпатах [ Редактировать ]
Фото: facebook.com/pg/chornogora.rescue112
В Ивано-Франковской области в районе гор Смотрич и Дземброня зафиксировали оползни снежного покрова. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.
Существует пять уровней опасности схода лавин. Первый - опасность низкая, пятый - очень высокая.
Напомним, недавно на Закарпатье сошла лавина.
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