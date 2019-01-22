В Ивано-Франковской области в районе гор Смотрич и Дземброня зафиксировали оползни снежного покрова. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.





Существует пять уровней опасности схода лавин. Первый - опасность низкая, пятый - очень высокая.

Напомним, недавно на Закарпатье сошла лавина.