В Одесі невідомі намагалися підірвати ресторан [ Редактировать ]
В Одесі невідомі намагалися підірвати ресторан. Це вже другий такий випадок за останні два дні.
За даними правоохоронців, інцидент стався на узбережжі: вибух пролунав близько восьмої ранку в технічному приміщенні закладу - у пральні. Ніхто не постраждав - на той час людей поблизу не було. Вибуховою хвилею висадило шибки, частково пошкоджено фасад будівлі. На місці працюють слідчі.
Нагадаємо, напередодні в іншому ресторані міста теж стався вибух: поранення отримав випадковий перехожий.
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