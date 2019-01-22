В Одесі невідомі намагалися підірвати ресторан. Це вже другий такий випадок за останні два дні.

За даними правоохоронців, інцидент стався на узбережжі: вибух пролунав близько восьмої ранку в технічному приміщенні закладу - у пральні. Ніхто не постраждав - на той час людей поблизу не було. Вибуховою хвилею висадило шибки, частково пошкоджено фасад будівлі. На місці працюють слідчі.

Нагадаємо, напередодні в іншому ресторані міста теж стався вибух: поранення отримав випадковий перехожий.