В Киеве рядом с ТЦ нашли труп [ Редактировать ]
Во понедельник, 21 января, в Киеве возле станции метро "Позняки" нашли труп. Тело мужчины обнаружили по адресу улица Михаила Гришко, 3 - рядом расположены торговые центры.
"Труп мужчины нашли вчера вечером на улице Михаила Гришко, 3 недалеко от станции метро "Позняки". Тело мужчины отправили на судебно-медицинскую экспертизу, после нее будет установлена причина смерти", - сообщили в пресс-службе.
Также, в полиции рассказали, что открыли уголовное производство по статье 115 ККУ с пометкой о несчастном случае.
Ранее мы писали о том, что в Черном море нашли шлюпку с трупом мужчины.
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