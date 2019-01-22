Во понедельник, 21 января, в Киеве возле станции метро "Позняки" нашли труп. Тело мужчины обнаружили по адресу улица Михаила Гришко, 3 - рядом расположены торговые центры.

"Труп мужчины нашли вчера вечером на улице Михаила Гришко, 3 недалеко от станции метро "Позняки". Тело мужчины отправили на судебно-медицинскую экспертизу, после нее будет установлена причина смерти", - сообщили в пресс-службе.

Также, в полиции рассказали, что открыли уголовное производство по статье 115 ККУ с пометкой о несчастном случае.

Ранее мы писали о том, что в Черном море нашли шлюпку с трупом мужчины.