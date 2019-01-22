Петро Порошенко привітав українців з Днем Соборності [ Редактировать ]
Сьогодні Україна відзначає День Соборності. Цьогорічна дата особлива. Ми святкуємо сторіччя від дня підписання акту Злуки, тобто возз'єднання Української та Західноукраїнської Народних республік.
Зараз на Софійській площі тривають урочистості з нагоди свята. У них беруть участь перші особи держави. Під час свого виступу Петро Порошенко зазначив - поразка першої української держави сталась через нездатність тодішні політиків об'єднатись. Глава держави висловив сподівання, що подібні прорахунки - не повторяться.
"Для досягнення наших цілей нам потрібно берегти і зміцнювати нашу українську єдність і соборність. Всім має бути чітко зрозуміло - Україна є унітартна держава з одною державною мовою - так записано в українській Конституції. Жодних федерацій і ніяких спеціальних статусів. Єдина, незалежна, соборна Україна!", - наголосив Петро Порошенко, президент України.
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