У Давосі розпочався Всесвітній економічний форум [ Редактировать ]
Без Трампа, Макрона і Мей: у Давосі стартує 49 щорічна сесія Всесвітнього економічного форуму. Він збере близько трьох тисяч представників органів влади, міждержавних структур, керівників найбільших компаній і банків.
Серед запрошених, зокрема, і президент України Петро Порошенко. Натомість лідери Франції, Британії та США приїхати до Швейцарії не змогли. В усіх - свої причини: Дональд Трамп скасував візит через урядовий шатдаун, Еммануель Макрон - через протести "жовтих жилетів", Терезу Мей тримає вдома неузгоджений план Brexit.
У програмі цьогорічного форуму - 350 сесій. На них учасники обговорюватимуть міжнародну взаємодію в епоху розвитку технологій та цифрову економіку. Також серед ТОП-тем - криптовалюта, кібербезпека, проблеми соціальної нерівності та енергетичні прогнози. Триватиме форум до 25 січня.
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