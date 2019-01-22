Влада Китаю визнала генетичні експерименти над ембріонами незаконними та пообіцяла, що вчений Хе Цзянькуй та його колеги будуть покарані відповідно до закону, - про це повідомляє китайська інформагенція "Сіньхуа".

Про свої наукові здобутки Цзянькуй розповів торік в інтерв'ю Associated Press. За його словами, в листопаді народилися близнюки, у яких він іще на етапі формування у лоні матері нейтралізував один із генів, таким чином сформувавши стійкість до зараження ВІЛ.

Правоохоронні органи Китаю узялися розслідувати цю справу. Зараз "генетично відредаговані" малюки та їхня матір перебувають під пильним наглядом лікарів.