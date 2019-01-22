Девочку похоронили заживо из-за злых духов [ Редактировать ]
В индийском городе Шахджаханпур, штат Уттар-Прадеш, спасли новорожденного ребенка, похороненного родителями заживо по требованию священнослужителя. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Тантрический жрец убедил родителей 20-дневной девочки, что она одержима злыми духами. Он утверждал, что ее присутствие в доме испортит им жизнь. После этого они решили похоронить дочь. Сестра матери отнесла девочку к пруду и закопала ее.
Через несколько часов, когда температура воздуха упала до трех градусов, детский плач услышал прохожий. Он быстро отыскал его источник и выкопал замерзающего ребенка. "Такая жестокость. Не представляю, как можно было бросить дитя в такой холод", - говорит нашедший ее прохожий.
Девочка находится в больнице в стабильном состоянии. Священнослужителя, отца, сестру матери и ее мужа арестовали. Матери удалось скрыться, ее разыскивают.
Ранее сообщалось, что женщина забеременела дважды за неделю.
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