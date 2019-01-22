В России захватили пассажирский самолет [ Редактировать ]
Во вторник, 22 января, был захвачен пассажирский самолет авиарейса "Сургут-Москва", сообщает издание "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.
По предварительным данным, один из пассажиров воздушного лайнера во время полета потребовал направить самолет в Афганистан.
Позже стало известно, что на борту произошла нештатная ситуация
В то же время, по данным сервиса Flight Radar, самолет ушел с курса и развернулся.
Ранее мы писали о том, что в Германии разбился самолет.
по теме
В Сирии из-за серии ударов российской авиации погибли мирные жители
Перед авиаударами в эти районы пытались продвинуться проиранские ополченцы, но были отбиты оппозиционными силами, что контролируют этот район
В России столкнулись два истребителя: появилась информация о спасении пилота
Минобороны России опровергло свое заявление о спасение двух летчиков Су-34 в Японском море
В России прогремел мощный взрыв (фото)
В Ленинградской области России произошел взрыв на химическом заводе
Хоккеиста выгнали из команды за пьяный дебош
Пьяный хоккеист поскандалил в гостинице и лишился работы