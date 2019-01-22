Во вторник, 22 января, был захвачен пассажирский самолет авиарейса "Сургут-Москва", сообщает издание "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

По предварительным данным, один из пассажиров воздушного лайнера во время полета потребовал направить самолет в Афганистан.

Позже стало известно, что на борту произошла нештатная ситуация

В то же время, по данным сервиса Flight Radar, самолет ушел с курса и развернулся.

Ранее мы писали о том, что в Германии разбился самолет.