Самолет с футболистом Английской премьер-лиги на борту исчез [ Редактировать ]
21 января над Ла-Маншем пропал самолет, на борту которого находился нападающий клуба Английской премьер-лиги Кардиффа Эмилиано Сала, сообщает AFP со ссылкой на источники в полиции.
Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, который летел из Нанта в Кардифф, пропал с радаров в районе островов Каскетс.
По информации местной полиции, спасатели несколько часов искали самолет, на борту которого находилось два человека, но безуспешно.
Ночью спасательная операция была приостановлена из-за сложных погодных условий и низкой видимости.
28-летний Сала подписал контракт с Кардиффом 20 января и стал рекордным приобретением английского клуба за всю его историю. По информации СМИ, аргентинец обошелся клубу в 17 миллионов евро.
Клуб официально пока не подтвердил, что Сала был на борту, заявив, что "пытается прояснить" ситуацию.
Ранее сообщалось, что 19-летняя одесситка попала в топ-6 лучших фехтовальщиц мира.
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