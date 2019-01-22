21 января над Ла-Маншем пропал самолет, на борту которого находился нападающий клуба Английской премьер-лиги Кардиффа Эмилиано Сала, сообщает AFP со ссылкой на источники в полиции.

Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, который летел из Нанта в Кардифф, пропал с радаров в районе островов Каскетс.

По информации местной полиции, спасатели несколько часов искали самолет, на борту которого находилось два человека, но безуспешно.

Ночью спасательная операция была приостановлена из-за сложных погодных условий и низкой видимости.

28-летний Сала подписал контракт с Кардиффом 20 января и стал рекордным приобретением английского клуба за всю его историю. По информации СМИ, аргентинец обошелся клубу в 17 миллионов евро.

Клуб официально пока не подтвердил, что Сала был на борту, заявив, что "пытается прояснить" ситуацию.

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