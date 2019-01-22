ГБР возбудило уголовное дело в отношении действий Гриценко [ Редактировать ]
Из выписки единого реестра досудебных расследований журналистам стало известно, что по обвинениям против Гриценко о передаче военного имущества и земли в Конча-Заспе ГБР возбудило уголовное дело по статьи 364 части 1 "Злоупотребление властью или служебным положением".
Это дело стало самым громким с момента создания Государственного Бюро Расследований. Сейчас уголовное производство расследует сразу два следователя - Данелян С.С. и Микитюк С.В., пишет "Голос.ua".
В коротком изложении обстоятельств, которые доступны в ЕРДР, говорится:
"Должностные лица Министерства обороны Украины в течение 2005 года выдали приказы о передаче военного имущества (целостных имущественных комплексов, военных городков на территории городов Киева и Одессы) государственному предприятию МОУ "Инвестжитло", чем изменили статус военного имущества на государственное, и в дальнейшем выдали разрешение на его реализацию, что привело к отчуждению указанного имущества в нарушении ст. 6 Закона Украины "О правовом режиме имущества в Вооруженных Силах Украины" без разрешения Кабинета министров Украины".
Заявителем по делу указана общественная организация "Центр расследование коррупционных схем".
Таким образом, Анатолию Гриценко грозит ограничение свободы и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3-х лет.
Согласно уголовного кодекса статьи 364 части 1 это:
"Злоупотребление властью или служебным положением, то есть умышленное, из корыстных побуждений либо в иных личных интересах или в интересах третьих лиц, использование служебным лицом власти или служебного положения вопреки интересам службы, если оно причинило существенный вред охраняемым законом правам и интересам отдельных граждан или государственным или общественным интересам, или интересам юридических лиц."
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