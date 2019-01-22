Во вторник, 22 января, под Киевом на Обуховской трассе в направлении Козина произошло жуткое ДТП. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

В результате аварии погибли три человека. "Таврия" и "Фольцваген" превратились в груду железа. На месте работают спасатели из Киева, будут вынимать тела погибших.

Автомобили столкнулись "лоб в лоб", водитель и пассажир "Таврии" погибли на месте, тело пассажира лежит на капоте автомобиля. Также сообщается еще об одном погибшем. Еще несколько людей серьезно пострадали.

"На месте работали спасатели и медики скорой. Движение существенно ограничено, кто из водителей грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу - предстоит выяснить следствию", - сказано в сообщении.

Ранее мы писали о том, что врач, оказывая помощь при ДТП, обнаружил среди жертв свою невесту.