В жутком ДТП под Киевом погибли три человека (видео) [ Редактировать ]
Во вторник, 22 января, под Киевом на Обуховской трассе в направлении Козина произошло жуткое ДТП. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
В результате аварии погибли три человека. "Таврия" и "Фольцваген" превратились в груду железа. На месте работают спасатели из Киева, будут вынимать тела погибших.
Автомобили столкнулись "лоб в лоб", водитель и пассажир "Таврии" погибли на месте, тело пассажира лежит на капоте автомобиля. Также сообщается еще об одном погибшем. Еще несколько людей серьезно пострадали.
"На месте работали спасатели и медики скорой. Движение существенно ограничено, кто из водителей грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу - предстоит выяснить следствию", - сказано в сообщении.
Ранее мы писали о том, что врач, оказывая помощь при ДТП, обнаружил среди жертв свою невесту.
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