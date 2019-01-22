"Укрпошта" выпустила почтовую марку ко Дню соборности Украины [ Редактировать ]
По случаю 100-летия провозглашения Акта Соединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в единое независимое государство и Дню Соборности Украины "Укрпошта" выпустила почтовую марку "100 лет провозглашения Акта воссоединения УНР ЗУНР". Об этом написано на сайте предприятия.
На маркированном листе, состоящем из 8 марок, напечатанные надписи: "Отныне воедино сливаются веками оторванные одна от другой части единой Украины - Западно-Украинская Народная Республика (Галичина, Буковина и Венгерская Украина) и Надднепрянская Большая Украина. Осуществились извечные мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыны Украины. Универсал Директории УНР 22 января 1919) ".
Марка "100 лет провозглашения Акта воссоединения УНР ЗУНР" выпущена тиражом 130 тыс. экземпляров.
Напомним, День соборности Украины - государственный праздник, который отмечается 22 января.
по теме
В Киеве на мосту Патона создали "живую цепь"
Несколько сотен человек собрались возле моста Патона на традиционную акцию "Живая цепь соборности", приуроченную ко Дню Соборности Украины.
День Соборности Украины 2019: история и особенности праздника
День соборности Украины - государственный праздник, который отмечают 22 января
День Соборности Украины: как выглядела "живая цепь" в 1990 году (фото)
Ежегодно, 22 января, День Соборности Украины отмечается в годовщину подписания Акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской Народной республики 1919 года
Выходные в Киеве: куда пойти 19-20 января (афиша)
Выходные уже совсем близко. Обязательно проведите их ярко, весело и незабываемо
Собор Иоанна Предтечи 20 января: что обязательно нужно сделать
20 января православная церковь отмечает Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.