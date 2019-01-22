По случаю 100-летия провозглашения Акта Соединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в единое независимое государство и Дню Соборности Украины "Укрпошта" выпустила почтовую марку "100 лет провозглашения Акта воссоединения УНР ЗУНР". Об этом написано на сайте предприятия.

На маркированном листе, состоящем из 8 марок, напечатанные надписи: "Отныне воедино сливаются веками оторванные одна от другой части единой Украины - Западно-Украинская Народная Республика (Галичина, Буковина и Венгерская Украина) и Надднепрянская Большая Украина. Осуществились извечные мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыны Украины. Универсал Директории УНР 22 января 1919) ".

Марка "100 лет провозглашения Акта воссоединения УНР ЗУНР" выпущена тиражом 130 тыс. экземпляров.

Напомним, День соборности Украины - государственный праздник, который отмечается 22 января.