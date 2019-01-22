Грузинская Православная Церковь считает недопустимым давление на нее со стороны некоторых отечественных политиков и неправительственных организаций в вопросе признания Православной Церкви Украины. Об этом сообщает "Интерфакс-Религия".

"Сегодня продолжается усиленное давление на нашу Церковь и священнослужителей под призывом, что якобы тот, кто не поддерживает новую церковную структуру в Украине, имеет пророссийские настроения. Между тем вопрос требует тщательного рассмотрения, так как и в греческой, и в славянских Церквах нет однозначного отношения к нему", - заявил руководитель пресс-службы патриархии протоиерей Андриа Джагмаидзе.

Он отметил, что вопрос предоставления автокефалии новой церкви изучается членами Священного Синода, и решение будет принято исключительно на основании канонических церковных законов.