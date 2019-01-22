Во вторник, 22 января, был захвачен пассажирский самолет авиарейса "Сургут-Москва". Появились детали происшествия, а также первые фото и видео с места событий, их публикует Mash.

Фото из захваченного самолета "Аэрофлота". Все сидят на своих местах.

Пассажира, которого считают захватчиком самолета, зовут Павел, ему 41 год. Во время взлета он сидел на месте 14А.

Пассажирам захваченного самолета никто ничего не объясняет. О том, что у экипажа проблемы, люди узнали после приземления, когда вышли с телефонов в интернет.

С захваченного самолета в аэропорту Ханты-Мансийска никого не сняли. К борту подошли силовики. Самолет отогнали на самую дальнюю стоянку. Наземные службы пытаются решить, что делать дальше.

Ранее мы писали о том, что, по предварительным данным, один из пассажиров воздушного лайнера во время полета потребовал направить самолет в Афганистан.