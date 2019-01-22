22 января в Пакистане произошло смертельное ДТП. Ночью автобус столкнулся с автоцистерной в провинции Белуджистан в районе Лас-Бела. В результате аварии погибли 27 человек, сообщает "РБК-Украина".

В местной полиции отиметили, что в момент ДТП в автобусе находилось 33 пассажира.

В результате столкновения ранения получили шесть человек, состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое.

Ранее мы сообщали о том, что в Чехии в жутком ДТП погиб украинец.