Автобус столкнулся с автоцистерной, есть жертвы [ Редактировать ]
22 января в Пакистане произошло смертельное ДТП. Ночью автобус столкнулся с автоцистерной в провинции Белуджистан в районе Лас-Бела. В результате аварии погибли 27 человек, сообщает "РБК-Украина".
В местной полиции отиметили, что в момент ДТП в автобусе находилось 33 пассажира.
В результате столкновения ранения получили шесть человек, состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое.
Ранее мы сообщали о том, что в Чехии в жутком ДТП погиб украинец.
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