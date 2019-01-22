В Австралии обнаружили взрослую двухголовую исполинскую ящерицу. В основном животные с такими мутациями не выживают в природе, сообщили на официальной странице Австралийского парка рептилий в Facebook.

Фото: Australian Reptile Park

В парке ящерицу назвали Лаки, в переводе с английского Везунчик. Специалисты отмечают, что это имя отлично подходит ящерице, поскольку она сумела вырасти с необычной мутацией в дикой природе. Животное имеет две сросшиеся у основания головы и три глаза, один из которых общий у обеих голов.

Похоже, что он не функционирует. Рептилия пребывает в парке под постоянным присмотром. Основной особенностью этих автралийских ящериц является то, что у них синий язык. А из-за маленьких ног и треугольной головы их часто путают со змеями.

Ранее мы сообщали о том, что улыбающаяся ящерица покорила пользователей соцсетей.