Ящерица-мутант удивила ученых (фото, видео) [ Редактировать ]
В Австралии обнаружили взрослую двухголовую исполинскую ящерицу. В основном животные с такими мутациями не выживают в природе, сообщили на официальной странице Австралийского парка рептилий в Facebook.
Фото: Australian Reptile Park
В парке ящерицу назвали Лаки, в переводе с английского Везунчик. Специалисты отмечают, что это имя отлично подходит ящерице, поскольку она сумела вырасти с необычной мутацией в дикой природе. Животное имеет две сросшиеся у основания головы и три глаза, один из которых общий у обеих голов.
Похоже, что он не функционирует. Рептилия пребывает в парке под постоянным присмотром. Основной особенностью этих автралийских ящериц является то, что у них синий язык. А из-за маленьких ног и треугольной головы их часто путают со змеями.
Ранее мы сообщали о том, что улыбающаяся ящерица покорила пользователей соцсетей.
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