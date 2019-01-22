В Киеве глыба льда упала с крыши здания на припаркованный автомобиль Nissan Qashqai, сообщает "Киев Оперативный".

Инцидент произошел 18 января на улице Богдана Хмельницкого, 10.

По словам сына владелицы авто, его мама чудом осталась жива.

"Глыба пробила стеклянную панорамную крышу насквозь, а по салону разлетелись куски льда и стекла", - цитирует его слова Киев Оперативный.

Ранее сообщалось, что во Львове глыба льда чуть не убила женщину.