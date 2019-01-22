Основатели "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко и Вадим Рабинович на совместном брифинге во вторник, 22 января, назвали дату Всеукраинского чрезвычайного съезда "Оппозиционной платформы - За жизнь" и призвали все здравые оппозиционные силы к консолидации ради победы над действующим режимом.

Вадим Рабинович сообщил, что 29 января состоится Всеукраинский чрезвычайный съезд партии. "Мы определились с датой чрезвычайного съезда "Оппозиционной платформы - За жизнь", где мы подтвердим выдвижение Юрия Бойко кандидатом в президенты. А чрезвычайный он потому, что на нем мы должны выработать методы борьбы с политической и экономической катастрофой, охватившей страну", — заявил народный депутат.

"Присоединяйтесь к тем, кто может победить эту власть. Это очень важно. А потом разберемся, кто кому Рабинович", — сказал оппозиционный политик.

Юрий Бойко выразил благодарность Вадиму Рабиновичу и "Оппозиционной платформе - За жизнь" за поддержку его кандидатуры на президентских выборах. "Это только начало объединительного процесса, который набирает ход. К нам присоединяется все больше организаций, всё больше людей понимают, что за нами сила, и только вместе мы можем заставить уйти этот режим, который довел страну до катастрофы. Вместе мы победим. Мы на это нацелены. Мы в это верим. Победа будет за нами!" — подчеркнул Юрий Бойко.