В России разбился бомбардировщик, есть погибшие [ Редактировать ]
В Мурманской области разбился сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-22М3. В результате погибли два члена экипажа, сообщает BBC со ссылкой на министерство обороны России.
Это уже второе авиапроисшествие в российских вооруженных силах за неделю. Бомбардировщик Ту-22М3 совершил жесткую посадку, "два летчика доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь, два члена экипажа погибли", говорится в сообщении.
По данным ТАСС, командир и штурман самолета остались живы, а погибли оператор и помощник командира. Официально эта информация не подтверждена. В Минобороны уточнили, что причиной могло стать попадание самолета в снежный заряд после выполнения планового учебно-тренировочного полета. После падения Ту-22М3 загорелся. В сообщении военного ведомства сказано, что "в результате жесткого касания взлетной полосы воздушным судном произошло его разрушение".
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