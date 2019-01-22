В Мурманской области разбился сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-22М3. В результате погибли два члена экипажа, сообщает BBC со ссылкой на министерство обороны России.

Это уже второе авиапроисшествие в российских вооруженных силах за неделю. Бомбардировщик Ту-22М3 совершил жесткую посадку, "два летчика доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь, два члена экипажа погибли", говорится в сообщении.

По данным ТАСС, командир и штурман самолета остались живы, а погибли оператор и помощник командира. Официально эта информация не подтверждена. В Минобороны уточнили, что причиной могло стать попадание самолета в снежный заряд после выполнения планового учебно-тренировочного полета. После падения Ту-22М3 загорелся. В сообщении военного ведомства сказано, что "в результате жесткого касания взлетной полосы воздушным судном произошло его разрушение".

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