Во время раскопок на Владимирской горке в Киеве, по соседству с памятником князю Владимиру Крестителю, археологи обнаружили старинные предметы. Раскопки развернули в середине ноября, несмотря на то что уже завершился полевой сезон. Это было связано с началом строительства велосипедно-пешеходного моста над Владимирским спуском, который соединит Владимирскую горку и Крещатинский парк. Ученые вырыли пять исследовательских шурфов.

Мы нашли старинные предметы, самым ранним из которых уже более 1000 лет, - заявил "Фактам" заместитель начальника архитектурно-археологической экспедиции Института археологии Национальной АН Украины Вячеслав Баранов.

"Обнаружены предметы, датируемые Х - XVIII веками. Но все это фрагменты керамики. Раскопки показали, что жилищ в том месте в прежние века не было. Битую керамику смывало осадками с Михайловского Златоверхого монастыря. Эти исследования подтвердили версию о том, что аллею, на которой находится памятник князю Владимиру и возле которой сейчас ведется строительство моста, проложили в конце XIX века. Грунт туда завозили из района нынешней улицы Банковой. Мы продолжаем надзор над строительными работами, которые ведут мостовики", - отметил археолог.

Ранее мы сообщали о том, что украинец случайно обнаружил древний клад.