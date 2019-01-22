В центре Киева обнаружили древний клад [ Редактировать ]
Во время раскопок на Владимирской горке в Киеве, по соседству с памятником князю Владимиру Крестителю, археологи обнаружили старинные предметы. Раскопки развернули в середине ноября, несмотря на то что уже завершился полевой сезон. Это было связано с началом строительства велосипедно-пешеходного моста над Владимирским спуском, который соединит Владимирскую горку и Крещатинский парк. Ученые вырыли пять исследовательских шурфов.
Мы нашли старинные предметы, самым ранним из которых уже более 1000 лет, - заявил "Фактам" заместитель начальника архитектурно-археологической экспедиции Института археологии Национальной АН Украины Вячеслав Баранов.
"Обнаружены предметы, датируемые Х - XVIII веками. Но все это фрагменты керамики. Раскопки показали, что жилищ в том месте в прежние века не было. Битую керамику смывало осадками с Михайловского Златоверхого монастыря. Эти исследования подтвердили версию о том, что аллею, на которой находится памятник князю Владимиру и возле которой сейчас ведется строительство моста, проложили в конце XIX века. Грунт туда завозили из района нынешней улицы Банковой. Мы продолжаем надзор над строительными работами, которые ведут мостовики", - отметил археолог.
Ранее мы сообщали о том, что украинец случайно обнаружил древний клад.
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