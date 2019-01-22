ЦИК зарегистрировала Юрия Бойко кандидатом в президенты Украины [ Редактировать ]
Во вторник, 22 января, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Юрия Бойко в качестве кандидата в Президенты Украины. Напомним, основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" подал документы для регистрации 17 января.
Своими главными приоритетами Юрий Бойко, как кандидат в президенты, назвал мир для Украины, развитие экономики и социальную поддержку людей.
"У меня абсолютно четкая программа. Она отвечает интересам украинцев. Первое – это завершение войны на востоке страны. Для этого наша команда готова провести прямые переговоры с непризнанными республиками, РФ, со всеми, от кого зависит прекращение военного конфликта. Это единственный путь для достижения мира, возвращения территорий и людей. Второе – это восстановление реального сектора экономики. Нужно прекратить бегать за кредитами, заняться собственной экономикой, промышленностью. Это залог того, что страна будет развиваться. Третье – социальная поддержка граждан. Мы прекратим губительную тарифную политику, защитим всех, кто нуждается в государственной поддержке, вернем стабильность Украине, а людям – уверенность в завтрашнем дне", — сказал Юрий Бойко.
29 января состоится Всеукраинский чрезвычайный съезд "Оппозиционной платформы - За жизнь", на котором будут выработаны "методы борьбы с политической и экономической катастрофой, охватившей страну".
Также основатели "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко и Вадим Рабинович призвали все здравые оппозиционные силы к объединению ради победы над действующим режимом.
Юрий Бойко выразил благодарность Вадиму Рабиновичу и "Оппозиционной платформы - За жизнь" за поддержку его кандидатуры на президентских выборах. "Это только начало объединительного процесса, который набирает ход. К нам присоединяется всё больше организаций, всё больше людей понимают, что за нами сила, и только вместе мы можем заставить уйти этот режим, который довел страну до катастрофы. Вместе мы победим. Мы на это нацелены. Мы в это верим. Победа будет за нами!" — подчеркнул Юрий Бойко.
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