Домашний торт "Наполеон" - один из самых популярных рецептов выпечки. В классическом варианте его готовят из тонких хрустящих коржей, прослоенных ванильным заварным кремом, пишет "Сегодня".

Торт "Наполеон"

Ингредиенты:

Для теста:

4 стакана муки

200 г сливочного масла

1 яйцо

соль на кончике ножа

1 стакан холодной воды

Для крема:

1 л молока

2 яйца

6 ст.л. муки

2 стакана сахара

щепотка ванилина

Рецепт приготовления:

На рабочую поверхность насыпаем просеянную муку и размягченное масло, руками хорошо перетираем в крошку. Отдельно размешиваем яйцо в стакане холодной и чуть подсоленной воды. Вливаем жидкость и замешиваем эластичное тесто.

Формируем из теста колбаску, делим на 8 частей и ставим на полчаса в холодильник.

Затем раскатываем каждую часть в корж толщиной 1 мм. Вырезаем круги с помощью тарелки диаметром 20 см, накалываем вилкой в нескольких местах и выпекаем коржи по отдельности в предварительно разогретой до 200-220 С духовке.

Из остатков теста формируем корж, выпекаем его и с помощью скалки делаем крошку, которую будем использовать для посыпки торта. Когда все коржи будут готовы, приступаем к приготовлению крема.

Смешиваем при помощи венчика 2 стакана молока с яйцами, ванилью и мукой. Соединяем отдельно 2 стакана молока с сахаром и кипятим на медленном огне, помешивая. Затем вливаем яично-молочную смесь и доводим все до кипения, постоянно помешивая венчиком, чтобы не образовывались комочки. Когда крем закипит, уменьшаем огонь и продолжаем помешивать еще несколько минут до загустения.

Когда крем готов и все коржи остыли, начинаем собирать торт. Обильно смазываем коржи горячим или теплым заварным кремом. Посыпаем верх и бока крошками. Даем торту постоять несколько часов при комнатной температуре, а затем ставим его в холодильник на ночь.

На заметку: объем мерного стакана - 250 мл.

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