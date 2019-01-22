Как приготовить торт "Наполеон" с заварным кремом [ Редактировать ]
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Домашний торт "Наполеон" - один из самых популярных рецептов выпечки. В классическом варианте его готовят из тонких хрустящих коржей, прослоенных ванильным заварным кремом, пишет "Сегодня".
Торт "Наполеон"
Ингредиенты:
Для теста:
- 4 стакана муки
- 200 г сливочного масла
- 1 яйцо
- соль на кончике ножа
- 1 стакан холодной воды
Для крема:
- 1 л молока
- 2 яйца
- 6 ст.л. муки
- 2 стакана сахара
- щепотка ванилина
Рецепт приготовления:
- На рабочую поверхность насыпаем просеянную муку и размягченное масло, руками хорошо перетираем в крошку. Отдельно размешиваем яйцо в стакане холодной и чуть подсоленной воды. Вливаем жидкость и замешиваем эластичное тесто.
- Формируем из теста колбаску, делим на 8 частей и ставим на полчаса в холодильник.
- Затем раскатываем каждую часть в корж толщиной 1 мм. Вырезаем круги с помощью тарелки диаметром 20 см, накалываем вилкой в нескольких местах и выпекаем коржи по отдельности в предварительно разогретой до 200-220 С духовке.
- Из остатков теста формируем корж, выпекаем его и с помощью скалки делаем крошку, которую будем использовать для посыпки торта. Когда все коржи будут готовы, приступаем к приготовлению крема.
- Смешиваем при помощи венчика 2 стакана молока с яйцами, ванилью и мукой. Соединяем отдельно 2 стакана молока с сахаром и кипятим на медленном огне, помешивая. Затем вливаем яично-молочную смесь и доводим все до кипения, постоянно помешивая венчиком, чтобы не образовывались комочки. Когда крем закипит, уменьшаем огонь и продолжаем помешивать еще несколько минут до загустения.
- Когда крем готов и все коржи остыли, начинаем собирать торт. Обильно смазываем коржи горячим или теплым заварным кремом. Посыпаем верх и бока крошками. Даем торту постоять несколько часов при комнатной температуре, а затем ставим его в холодильник на ночь.
На заметку: объем мерного стакана - 250 мл.
Ранее мы писали, как приготовить слоеное тесто.
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