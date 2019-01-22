Известного певца арестовали в Париже [ Редактировать ]
Американский певец и актер Крис Браун был задержан в Париже по обвинению в изнасиловании при отягчающих обстоятельствах, сообщает "УНН".
Браун удерживается вместе с двумя другими людьми. Посольство США в Париже отказалось комментировать сообщение.
Сообщается, что ранее певец не впервые обвиняется в физическом насилии, начиная с инцидента в 2009 году с его тогдашней девушкой, певицей Рианной.
Ранее мы сообщали о том, что полиция опубликовала видео избиения Dzidzio.
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