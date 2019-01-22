ДТП в Харькове: нарколог раскрыла детали осмотра Зайцевой после аварии [ Редактировать ]
Нарколог Елена Федирко, которая осматривала виновницу кровавого ДТП в центре Харькова Елену Зайцеву заявила журналистам, что при осмотре Зайцевой наркотического опьянения не идентифицировали.
"Наркотическое опьянение никто не идентифицировал. Там вывод: установлен факт употребления опиатов. И поэтому, было ли это наркотическое опьянение, сотрясение головного мозга, сказать невозможно", - рассказала перед началом судебного заседания Федирко.
На вопрос журналистов о состоянии водителя "Лексуса" врач заявила, что фигурантка ДТП была в адекватном состоянии как для такой ситуации - она то плакала, то была безучастна и заторможена. По ее словам, суженные зрачки и неустойчивая походка могут быть признаками черепно-мозговой травмы или шока.
Ранее мы сообщали о том, что эксперты назвали скорость машины Зайцевой.
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