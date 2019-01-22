Зниження ворожої активності відзначили сьогодні у зоні проведення Операції Об'єднаних сил. У зведеннях із фронту йдеться про те, що противник суттєво зменшив кількість провокаційних обстрілів. Минулої доби ворожих атак не було зафіксовано на Луганщині.

На Донецькому напрямку окупанти двічі порушили режим припинення вогню. Російські найманці з гранатометів били по околицях Мар'їнки під Донецьком. А на приморській ділянці обстрілювали оборонців Водяного. Жоден український боєць не постраждав.

Вогнем у відповідь армійці знищили одного бойовика.