І цьгоріч, як і в попередні роки, з нагоди свята у столиці влаштували акцію "Живий ланцюг Соборності". Символічне об'єднання двох берегів Дніпра бачила Катерина Сривкова.

Вже традиційно у цей день кілька тисяч людей вишиковуються на мосту Патона у живий ланцюг соборності. Дві колони несуть прапор України назустріч одна одній, щоб об'єднати його рівно по центру моста.

"Одна, єдина, соборна Україна!"

Люди на лівому березі символізують УНР, на правому - ЗУНР.

"Це така символічна ідея. Щороку згадувати про те, що ми єдина держава. Після подій 13-14 року зрозуміло, що і наповнення стало глибшим, тому що частина учасників, а може і всі учасники, відчули на собі оцей процес боротьби за незалежність і єдність держави", - говорить Ірина Кваскова, співорганізаторка акції.

"Тепло. Любов до України гріє".

Кожну колону очолюють хлопці у шинелях. Крокують під ритм барабана, скандують та співають гімн.

"Кожна країна сильна тоді, коли в них є сильні воїни. Саме тому попереду колони йдуть хлопці, які символізують воїнів УНР і ЗУНР".

22 січня 1919 року було ухвалено акт Злуки. Його погодили голова УНР Симон Петлюра і його колега із ЗУНР Євген Петрушевич. А роком раніше цього ж дня Центральна Рада ухвалила 4 універсал, який проголошував незалежність Української народної республіки від Росії і закликав українців на боротьбу з більшовиками.

Уперше відзначати цю дату почали наприкінці радянської епохи. У 1990 році майже три мільйони людей утворили "живий ланцюг" від Києва до Львова, який став символом згуртованості українського народу.

"Це дуже важливий день для країни, це таке свято, що просто торкається душі. Воно повинно надихати, і воно надихає", - говорить Наталія, жителька Києва.

Серед учасників є й ті, хто долучається до святкування десятки років поспіль.

"Ой, так довго не живуть. От скільки є, від Софіївської коли починалося. Відчуваємо піднесення. Надзвичайне. Ми єднаємося, ми показуємо наш код: ми - українці", - говорить Любов Миколаївна, жителька Києва.

Цьогоріч волонтери й активісти об'єднали береги Дніпра вже удванадцяте. Сьогодні зібрали рекордну кількість людей.